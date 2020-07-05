شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة لرجال السعودية.. هذه هي الجنسية الوحيدة المفضلة لنساء المملكة للزواج ولهذه الأسباب.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

فاجأت استشارية نفسية سعودية، مواطنيها في المملكة عن عزوف البنات السعوديات على الزواج من سعوديين، وإقبال البعض منهن على الزواج من أجانب.

وكشفت الإستشارية النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي لموقع "عاجل" السعودي، أسباب تصدر المصريين لتفضيلات النساء السعوديات في الزواج، والتي منها أن "الأجنبي يكون أكثر أريحيه من الزوج السعودي".

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وأكدت أنها لا تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب، مشيرة إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح الأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال.

وأضافت المعبي: "السعودي غالباً لا يعاملها على أنها ملكة في منزلها، وفيه من الشدة قليلًا"، مضيفة أن الأجنبي "يتعاطف معها أيضا لأنها كفيلته".

وحسب المعبي، فإن معاملة الأجنبي لزوجته السعودية تكون مختلفة عن تعامله معها لو كانت من نفس جنسيته، لأن الزوجة السعودية تعتبر "ولية نعمته"، وفق تعبيرها. واستطردت ضاحكة:"لهذا يجلس مؤدب وهادئ".

وأشارت لموقع "عاجل" إلى أنها "لاحظت مؤخرا إقبالًا على الزواج من الأجانب، ونجاح هذه الزيجات يتوقف على توافر مجموعة شروط في الزوج".

وتابعت: "على الفتاة السعودية أن تختار زوجا بمواصفات تضمن لها الاستقرار والسعادة، ومن هذه المواصفات أن يكون متعلمًا ويشغل وظيفة مرموقة، حتى لا تتعرض لمتاعب مادية إذا اضطرت للذهاب معه إلي بلده".



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