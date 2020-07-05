شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. ضجة في الكويت بسبب فيديو لفتاتين عاريتين على البحر.. والشرطة تتدخل.. الفيديو! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجلي أمن في الكويت، يطلبان من فتاتين على البحر، ارتداء ملابس مُحتشمة.

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ويظهر بالفيديو المتداول ، لحظة توجه رجال الأمن إلى فتاتين ترتديان ملابس فاضحة على البحر، وطلبا منهما ارتداء لبس مُحتشم بعد شكوى من المواطنين بسبب لباسهما الجريء الفاضح.

وابتعد الشرطيان قليلاً عن الفتاتين ليسترا نفسيهما، مع مراقبتهما من بعيد لضمان تنفيذهما الأمر.

وكانت الناشطة الكويتية هند ملاحسين التركيت، قد أثارت جدلاً واسعاً بعد دعوتها للسماح بارتداء المايوه في الكويت، واتهام السعوديين بنقل الفكر المتشدد إليهم.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “المايوهات طول عمرها مسموحة بشواطئنا! اللي عنده عيب حر ولا يلبس! واللي عنده عادي هم كيفه”.

وتابعت: “لكن سالفة ان الإخوان اللي تركوا السعودية وجاؤوا استقروا عندنا هذا مو مسموح”.



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