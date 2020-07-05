شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، على وجود شهادات لمدربين أو مدربات معتمدات للتدريب على القيادة.
وصرح المصدر: " لا صحة لما يقوم به بعض الأشخاص من نشر إعلانات عبر حساباتهم الشخصية يدّعون فيها حصولهم على شهادات مدرب معتمد، وخداع الغير للحصول على مبالغ مالية"، بحسب "سبق" .
وأشار إلى أن ما يقومون به مخالف ويُعرّضهم للجزاء والمساءلة إذا تم ضبطهم؛ مؤكدًا أن شهادات التدريب والتراخيص تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.
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