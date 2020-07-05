شكرا لمتابعة خبر عن نجاح 5 عمليات ولادة لأمهات مصابات بكورونا في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): نجحت مستشفى القطيف المركزي في إجراء 5 عمليات ولادة لأمهات مصابات بكورونا خلال يونيو المنقضي دون أية مضاعفات . نجحت مستشفى القطيف المركزي في إجراء 5 عمليات ولادة لأمهات مصابات بكورونا خلال يونيو المنقضي دون أية مضاعفات . وأكدت إدارة المستشفى أن الولادة كانت طبيعية ، و ان الأطفال بصحة جيدة وتم إجراء فحص كورونا لهم وتبين خلوهم من الفيروس . وسمحت المستشفى للأمهات وأطفالهن بمغادرتها بعد الإطمئنان على صحتهم .

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