شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلن تقديم صرف دفعة يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن برنامج حساب المواطن انه سيتم إيداع دفعة يوليو في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو ، وذلك لموافقة يوم 10 من الشهر الميلادي بيوم جمعة .
ومن المقرر ان يتم صرف مبالغ حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي وتتقدم او تتأخر يوم إذا وافقه يوم إجازة .
وكان حساب المواطن قد اودع 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين عن دعم يونيو الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يعلن تقديم صرف دفعة يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.