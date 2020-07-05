شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلن تقديم صرف دفعة يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن انه سيتم إيداع دفعة يوليو في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو ، وذلك لموافقة يوم 10 من الشهر الميلادي بيوم جمعة .

ومن المقرر ان يتم صرف مبالغ حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي وتتقدم او تتأخر يوم إذا وافقه يوم إجازة .

وكان حساب المواطن قد اودع 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين عن دعم يونيو الماضي .