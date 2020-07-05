شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تعقم 449 ألف متر من الطرقات بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت امانة منطقة الرياض عن تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربّع من طرقات المنطقة خلال ٧ أيام. أعلنت امانة منطقة الرياض عن تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربّع من طرقات المنطقة خلال ٧ أيام. وتابعت عبر حسابها "تويتر" أنها بالإضافة إلى تعقيم طرقات الرياض ، قامت بـ٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تعقم 449 ألف متر من الطرقات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.