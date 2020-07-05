السعودية اليوم / مصادرة أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر في مكة المكرمة



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من نصف طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر .

وأبان رئيس البلدية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية خلال جولاتها على محلات بيع التبغ ضبطت كميات من منتجات التبغ بلغت 512 كيلو جراماً وتم مصادرتها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .

وأكد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي حرصاً من الأمانة على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية التواصل مع رقم البلاغات الموحد 940 .

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