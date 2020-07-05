السعودية اليوم / ليبيا تعلن عن تسجيل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا 71 حالة



طرابلس 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد ، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيان للمركز ، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.

وقال المركز إنه تسلم 497 عينة، لافتا إلى تسجيل 28 حالة شفاء.

وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالة نشطة، و258 حالة شفاء و27 حالة وفاة.

// انتهى //

07:25ت م

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طرابلس 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد ، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.وبحسب بيان للمركز ، فإن من بين إصابات اليوم 18 حالة جديدة، و52 حالة مخالطين، وحالة واحدة لعائد من السفر.وقال المركز إنه تسلم 497 عينة، لافتا إلى تسجيل 28 حالة شفاء.وبهذا البيان يصل عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 989 حالة، منها 704 حالة نشطة، و258 حالة شفاء و27 حالة وفاة.// انتهى //07:25ت م0014

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