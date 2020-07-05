السعودية اليوم / الصين تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا



بكين 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن ستا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالتي إصابة جديدتين .ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين سبع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن أربع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول السبت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83553 حالة .

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06:12ت م

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بكين 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الرابع من يوليو تموز مقابل ثلاث حالات قبل يوم.وأضافت اللجنة في بيان أن ستا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالتي إصابة جديدتين .ولا توجد حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين سبع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن أربع حالات قبل يوم.وأضافت اللجنة أنه بحلول السبت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83553 حالة .// انتهى //06:12ت م0005

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