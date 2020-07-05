

الخرطوم 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 157 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9 آلاف و689 حالة، بينها 607 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4 ألاف و656 شخصا.

وشددت (الصحة السودانية) على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

// انتهى //

06:12ت م

0003



الخرطوم 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، فيما تم شفاء 32 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 157 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9 آلاف و689 حالة، بينها 607 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4 ألاف و656 شخصا.وشددت (الصحة السودانية) على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //06:12ت م0003

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 9689 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.