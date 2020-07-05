إغلاق مركز تجاري في بارق لمخالفته الاشتراطات الصحية

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أحد مراكز التسوق وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط عدد من المواد الغذائية الفاسدة كما تابعت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

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وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أنه تم رصد عدد من المخالفات وذلك خلال الجولات الرقابية خلال اليومين الماضيين في المحافظة ومركز ثلوث المنظر، حيث تم إغلاق مركز للتسوق قام بمخالفة الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط عدد من المواد الغذائية الفاسدة والتي انتهت صلاحيتها.

وشدد رئيس البلدية على تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على اتخاذ الإجراءات النظامية كتطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مؤكداً على المستهلكين في حال وجود أي مخالفة بمباشرة الإبلاغ عبر 940.

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