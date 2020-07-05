هل البقالات الصغيرة تخضع لـ القيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.

وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة.

جاء ذلك في رد من الزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.

Advertisements

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي.

كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.

الزكاة والدخل تتأكد من تطبيق القيمة المضافة بأكثر من 1335 زيارة تفتيشية للمحلات

الزكاة والدخل تعلق على فيديو تخزين السيارات لبيعها بعد ضريبة 15%

الزكاة والدخل: 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على المنشآت

المزيد



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

جديد الأخبار