شكرا لقرائتكم مسك الخيرية تعلن فتح باب التسجيل في دورة أساسيات السيرة الذاتية المؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-05 مسك الخيرية تعلن فتح باب التسجيل في دورة أساسيات السيرة الذاتية المؤثرة ورشة عمل مجانية عن بعد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في دورة (أساسيات السيرة الذاتية المؤثرة) باللغة العربية وهي ورشة عمل مجانية (عن بعد) ضمن (برنامج مسك طريق المستقبل لأساسيات البحث المهني) وفق التالي: – التسجيل مفتوح : Advertisements لخريجي الكليات

الجامعات

المقبلين على التخرج – تعرّف على كيفية كتابة السيرة الذاتية خلال ساعتين فقط : ستتعلم في هذه الورشة التفاعلية عن بعد لماذا تحتاج إلى سيرة ذاتية مؤثرة وكيفية كتابتها وصياغتها لتتوافق مع احتياجات السوق الحالية: اكتشف أبرز 10 أسباب لرفض أي مرشح وظيفي.

تعلّم كيف يمكن كتابة سيرة ذاتية تساعد في زيادة مميّزات العرض الوظيفي.

تعرف على الفرق بين السيرة الذاتية و النبذة الشخصية المختصرة.

تعلّم أساسيات كتابة نبذةٍ شخصيةٍ مختصرة.

تعرّف على أفضل قوالب وتصاميم السيرة الذاتية وأكثرها فعالية.

اكتشف أبرز الأخطاء التي يجب عليك تجنّبها في صياغة سيرتك الذاتية.

لا تملك خبرة عملية؟ تعلم صياغة سيرتك الذاتية بناءً على مهاراتك وخبراتك الأساسية. – التاريخ: 7 أو 8 أو 9 يوليو 2020 – الوقت: 8:00 – 10:00 مساءً – للتفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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