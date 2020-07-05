2020-07-05

فيديو.. فيتنام تفتتح أول فندق مطلي بالذهب في العالم

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت فيتنام عن افتتاح فندق “دولسي غولدن”، وهو أول فندق في العالم مطلي بالذهب من الخارج والداخل، ويكلف المقيم في أحد أجنحته 1000 دولار لليلة الواحدة.

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ويقع الفندق المطلي بالذهب على ضفة بحيرة جيانغ فو بمنطقة بادنا في هانوي عاصمة فيتنام .

ويضم الفندق أثاثاً مطلياً بالذهب، ومغاسل وأحواض استحمام مذهبة، وتشكيلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب، فضلا عن بلاطه الذهبي.

واستغرقت فيتنام لبناء الفندق المكون من 400 غرفة في 25 طابقاً 11 عاماً، وسيعمل تحت العلامة التجارية الأمريكية “ويندهام”.

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