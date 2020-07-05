حساب المواطن يوضح المقصود بالفرد المستقل وشروط إثبات الاستقلالية

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح المقصود بالفرد المستقل وشروط إثبات الاستقلالية
للحصول على الدعم المستحق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، المقصود بتعريف الفرد المستقل في البرنامج وشروط إثبات الاستقلالية.
وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر “تويتر”، إن المقصود بالفرد المستقل هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
وأضاف أن الفرد المستقل يكون غير متزوج، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ أي أعزب، أو أرمل، أو مطلق، ليس لديه تابعون أو معالون، كما يكون مستقلًّا في السكن.
شروط إثبات الاستقلالية
وتابع برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه يتم إثبات الاستقلالية من خلال (عقد إيجار موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه).
يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
تفاصيل دفعة يونيو
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.
وبين القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.
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