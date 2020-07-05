، تحذير لليوم الثاني.. "الأرصاد": موجة حارة بالشرقية والدرجات 48 وأكثر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة الخامسة مساء وتشمل 10 من محافظات المنطقة

لليوم الثاني على التوالي، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًّا من: (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة).

وقالت عبر حسابها بـ"تويتر": التأثيرات المصاحبة: (نشاط في الرياح السطحية، تدنٍّ في مدى الرؤية، ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة وأكثر).

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد