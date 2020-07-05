شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: اليوم سماء صافية وشمس ساطعة وأجواء حارة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، يشهد سماء صافية وشمس ساطعة، وأجواء صيفية حارة على معظم مناطق المملكة.

‏وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الأحد سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء صيفية حارة في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير، والباحة، وشرق جازان " .

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وأضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تنشط رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة في شمال حوض الخليج العربي خاصة في الكويت " .