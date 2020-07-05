شكرا لمتابعة خبر عن " هل البقالات الصغيرة تخضع للقيمة المضافة " الزكاة والدخل توضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة: " تلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال، وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ( لا يملك رقم ضريبي ) فلا يحق له تحصيل الضريبة ".

وبسؤاله عن كيفية معرفة ذلك، أجابت الهيئة: " يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي، كما يمكنك التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة " .