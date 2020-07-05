شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تمركز كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على المنطقة الشرقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين44 و50 درجة.
ونصح الحصيني المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن الشمس والإكثار من شرب الماء، قائلا: " الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصراً خوفاً من ضربات الشمس " .
كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط المنطقة الغربية، والربع الخالي حتى نجران، وأقصى الشمالية.
وتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عسير، ونجران، والإمارات، اليمن، وعمان وشرق جازان.
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