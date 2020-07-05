شكرا لمتابعة خبر عن " العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة 15% على سوق العقارات.

وتوقع العمري أن الضغوط تكون أشد وطأة على أداء السوق العقارية من حيث النشاط ومستويات الأسعار.

وقال العمري: " التذكير هنا في سياق الحديث عن تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة، أن المنطقة السعرية المعفاة منها أمام المواطن المشتري مسكنه الأول تنحصر عند ما قيمته 850 ألف ريال فأدنى، لتبقى هذه المنطقة السعرية والأقرب إليها من مستويات أعلى منها بقليل، البوابة الأكثر ترشيحا أمام الأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم لأول مرة ".

وأكد أنه من المتوقع تضاعف الضغوط بدرجة أكبر على الأسعار السوقية الأعلى من ذلك الحد السعري.