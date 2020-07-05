شكرا لمتابعة خبر عن " أميرة العباس " ترد على هاشتاق يطالب بترحيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ردت أميرة العباس، اليوم السبت على هاشتاق تصدر "تويتر" يطالب بترحيلها من المملكة.

وقالت أميرة: “الهاشتاق هذا والهاشتاقات الماضية أصغر من أني أرد عليها، فلو وقفت عند هذه المحطات التعيسة لما وصلت إلى النجاح الكبير الذي أعيشه الآن”، وفقا لـ “فوشيا”.

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وأضافت: ” لا أحد يعلم ما هو جواز السفر الذي أحمله، ولا أحد يعرف كم جواز سفر أحمله، ولا أحد يعرف أيضًا أي معلومات عني، فأنا أعرف متى أتحدث وعن ماذا أتحدث”.

وتابعت : “أنا لو كنت شخص مسيء فبالتأكيد ستتم محاسبتي، والحمد لله أنني لم أتعرض لأحد”.

ويذكر أن المغردون طالبوا الجهات المعنية بوضع أميرة العباس تحت المساءلة القانونية، مشددين على ضرورة إيقافها ومنع ظهورها إعلاميا ووضع حدٍ لما وصفوه بالتجاوزات التي تصدر منها بدعوى مخالفة النهج الإعلامي