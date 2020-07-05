شكرا لمتابعة خبر عن أمجد طه: "لولا محمد بن سلمان وبن زايد لكان بعض العرب يتكلم التركية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وجه الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم السبت، رسالة تقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وجه الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم السبت، رسالة تقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقال أمجد طه عبر "تويتر" : لو لا محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لكان بعض العرب يتكلم بالتركية والفارسية الآن، اللهم لك الحمد على نعمتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمجد طه: "لولا محمد بن سلمان وبن زايد لكان بعض العرب يتكلم التركية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.