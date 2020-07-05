بروكتر آند جامبل تعلن بدء التسجيل في برامج التدريب التعاوني للجنسين

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تعلن شركة بروكتر آند جامبل السعودية (Procter & Gamble) عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني بمدينة (جدة والدمام) في فترة (صيف عام 2020م) لطلاب وطالبات البكالوريوس والماجستير على النحو التالي:

– برنامج تدريب سلسلة التوريد – جدة (Supply Chain Internship 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب المعرفة بالسوق الاستهلاكية – جدة (Consumer Market Knowledge Internship 2020

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (التسويق، إدارة الأعمال، تحليل/علم البيانات) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب الموارد البشرية – جدة (Human Resources Internship 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب التسويق – جدة (Marketing Internship – Summer 2019)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب المالية والمحاسبة – جدة (Finance & Accounting Internship – Summer 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الضرائب) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب المبيعات – جدة (Sales Internship 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (التسويق، المبيعات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– برنامج تدريب التصنيع والهندسة – جدة والدمام (Manufacturing/Engineering Internship 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس في كافة تخصصات (الهندسة) أو ما يعادلهم.

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– برنامج تدريب مراقبة الجودة – الدمام (Quality Control Internship 2020)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس في تخصصات (الكيمياء، الأحياء، الأحياء الدقيقة) أو ما يعادلهم.

المهارات والشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (رجال أو نساء).

– يدرس حالياً في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة أعلاه.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس (وبالتحديد برنامج الإكسل).

– مهارات في التعاون من خلال فرق وشركاء العمل.

– عقلية ريادية مع شغف ورغبة في الإبداع والإبتكار بمجال تخصصه.

– مهارات تفكير تحليلية واستراتيجية قوية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا:

– تدريب مستمر مع توجيه يومي في واحدة من أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم.

– يستلم المتدريب مشاريع ومسؤوليات محددة اعتباراً من اليوم الأول.

– حزمة مكافآت وتعويضات تنافسية للمتدربين.

نبذة عن الشركة:

شركة بروكتر آند جامبل (P&G) واحدة من أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم وتمتلك علامات تجارية قوية مثل بامبرز وآرييل ودويلي وجيليت وأورال بي .. وغيرها، تأسست الشركة قبل (180 سنة) وتتواجد في شبة الجزيرة العربية منذ أكثر من (60 سنة)، يعمل في بروكتر آند جامبل حاليا ما يقارب (127 ألف) موظف حول العالم وتحقق إيرادات وعوائد سنوية تتراوح بين 60 إلى 80 مليار دولار أمريكي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار المسار وتعبئة الطلب على الرابط التالي: https://bit.ly/2VGUxlt

