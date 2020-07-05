شركة بوينج العالمية تعلن وظيفة إدارية بمسمى شريك علاقات الموظفين

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تعلن شركة بوينج العالمية (Boeing) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى شريك علاقات الموظفين واختصاصي الموارد البشرية (Employee Relations Partner/ HR Generalist) للعمل في مقر الشركة بمدينة الرياض أو في مقر الشركة بالامارات (دبي) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 10 سنوات في الموارد البشرية أو علاقات الموظفين.

– أو درجة الماجستير في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) مع خبرة لا تقل عن 9 سنوات في الموارد البشرية أو علاقات الموظفين.

– أو درجة الدكتوراه في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الموارد البشرية أو علاقات الموظفين.

– مهارات في التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

ملخص الوصف الوظيفي:

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العمل بشكل وثيق مع شركاء الموارد البشرية للأعمال لتنفيذ البرامج والمشاريع وتقديم تجربة ممتازة للموظفين من خلال التركيز على تقديم نموذج مشترك ومتسق لتقديم الخدمات ودعم أنشطة علاقات الموظفين

نبذة عن الشركة:

بوينغ هي أكبر شركة في العالم في مجال الطيران وتصنيع الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، تعود علاقة الشركة مع المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 65 عاماً في مجال الطيران المدني وتزويد القطاع العسكري بالدعم التقني والتدريبي لمنتجاتها من الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية وطائرات الإنذار المبكر الأواكس والمقاتلة إف 15 بجميع فئاتها والأباتشي والعديد من المنتجات العسكرية الأخرى.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/14هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2VJNWGI

