المعهد السعودي الياباني يعلن برنامج توظيف لحملة الثانوية في 36 مدينة

︎ :

.



يعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن فتح باب التدريب المبتدئ بالتوظيف في شركات موزعي السيارات اليابانية بكافة مناطق المملكة (36 مدينة) لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

الشروط والتعليمات:

– يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (25) سنة.

– توفر الهوية الوطنية وصور منها.

– سيقوم المتقدم بتوقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة.

– على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.

– على المتقدم إحضار صورتين فوتوغرافيتين مقاس 6 في 4.

– على المتقدم تسليم أصل الشهادة الثانوية.

للإطلاع على قائمة المساهمون والشركات الأعضاء في المعهد: إضغط هنا

المزايا:

– الحصول على وظيفة مضمونة قبل بدء الدراسة بالمعهد ومميزات عديدة.

– مكافأة شهرية مقدارها (3,000) ريال طوال مدة الدراسة والتدريب.

– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة بعد إتمام البرنامج.

– توفر السكن في المعهد للقادمين من خارج مدينة جدة.

– فرص ابتعاث لدورة مهنية في اليابان للمتفوقين.

مواقع العمل بعد التخرج:

Advertisements

– أبها

– بيشة

– أبو عريش

– صبيا

– القنفذة

– الطائف

– جدة

– المدينة المنورة

– بريدة

– الرياض

– الزلفي

– الجبيل

– الدمام

– الراكه

– حفر الباطن

– حائل

– الجوف

– الوجه

-القريات

– الباحة

– نجران

– صامطة

– بلجرشي

– مكة المكرمة

– رابغ

– ينبع

– عنيزة

– وادي الدواسر

– الرس

– الخبر

– الهفوف

– القطيف

– الخفجي

– عرعر

– تبوك

– ضباء

ملاحظة:

سيتم لأول مرة عقد اختبارات القبول (عن بعد) عبر الموقع الالكتروني بالمعهد بالإضافة إلى المقابلات الشخصية من أجل سلامة المتقدمين وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وضمن البروتوكولات الصحية التي ينتهجها المعهد في عملية استقبال طلابه.

نبذة عن المعهد:

يُعدُّ المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات رمزاً للعلاقة الطويلة والتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية واليابان، حيث يحظى بالدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) وموزعي السيارات اليابانية في المملكة المشاركين في المعهد (JADIK) واتحاد مصنعي السيارات في اليابان (JAMA). ويوفر المعهد مستوى تدريبياً تقنياً متقدماً للشباب السعودي الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للتخصص في مجال تقنية السيارات وصيانتها.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1441/11/13هـ عبر الموافقة على الشروط وتعبئة الطلب بالرابط: http://bit.ly/2Zuuk9e

تفاصيل أكثر:

https://www.spa.gov.sa/2106277

