دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق

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كشفت دراسة حديثة بأن 90% من الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم والتذوق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، استعادوها بالكامل أو تحسنوا في غضون شهر، ولكن نحو 10% لم يستردوها أبدا.
فقدان حاسة الشم أو التذوق
ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، نقلًا عن تقرير “بي بي سي”، فإن الدراسة الإيطالية وجدت أن 49% من المرضى استعادوا حاسة الشم أو التذوق تماما، وتحسنت لدى 40%، ولكن البقية أفادوا بأن أعراضهم إما ظلت كما هي أو ساءت.
وعانى بعض الأفراد المصابين بـ”كوفيد-19” من فقدان حاسة الشم أو التذوق، كأعراض أساسية لفيروس كورونا الجديد، ولكن الدراسة الحديثة وجدت أن الحاسة لا تعود دائما.
ودرس فريق دولي من الباحثين حالة 187 إيطاليا أصيبوا بالعدوى، ولكن حالتهم لم تتطلب دخولهم المستشفى. وطُلب منهم تقييم حاسة الشم أو التذوق بعد التشخيص مباشرة، وبعد ذلك بشهر.
وقت أطول للتحسن
ومن بين 113 شخصا أبلغوا عن تغير في حاسة الشم أو التذوق، قال 55 منهم إنهم تعافوا بالكامل، و46 أبلغوا عن تحسن في أعراضهم، وقال 12 شخصا إن أعراضهم لم تتغير أو أصبحت أسوأ، وفقا للتقارير. وقال أولئك الذين أبلغوا عن أعراض حادة، إن الأمر استغرق وقتا أطول للتحسن.
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