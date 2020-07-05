بداية من اليوم.. «متحدث الأرصاد» يوضح المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الحر الجديدة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن أجواء المملكة حارة بشكل عام خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و48 درجة مئوية كلما كان الاتجاه شرقًا أو نحو المناطق الوسطى والجنوبية الداخلية امتدادًا للسواحل الغربية والمدينة المنورة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على «قناة السعودية»، إن موجة الحر التي ستشهدها بعض مدن المملكة بدايةً من اليوم الأحد ستظهر بشدة في شرق البلاد، وتلامس درجات الحرارة فيها الـ50 مئوية.

وواصل أن تلك الحالة ستظهر بشدة في الأحساء والظهران والدمام وتحديدًا لمدة ساعتين أو ثلاثة في اليوم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا لافتًا إلى أن الأجواء ستكون معتدلة على المرتفعات الجبلية من جازان وامتدادًا إلى مرتفعات الطائف مع فرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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