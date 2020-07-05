القصيم.. تدشين مشروع أكبر مستشفى للإبل في العالم «اليوم»

بتكلفة 100 مليون ريال
يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد، مشروع مستشفى الإبل التابع لمجموعة سلام البيطرية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويعد المستشفى الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية راشد بن عساف العجمي، أن تدشين أمير منطقة القصيم وزيارته للمستشفى تشمل جولة تفقدية لنقاط العلاج ومراكز الأبحاث والسعة العلاجية للمستشفى، بالإضافة إلى ما يحويه من خدمات صحية عند حدوث إصابات أو مرض للإبل، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لجميع أبناء المنطقة في كل مشروع تنموي خادم للمنطقة وأبنائها، سائلًا المولى- عز وجل- التوفيق والسداد.
يُذكر أن مستشفى الإبل بمنطقة القصيم أنشئ بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال، على مساحة قدرها 70 ألف متر، ويستوعب علاج أكثر من 4000 مطية في وقت واحد ويشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الأمراض، ويعمل به العديد من الخبراء في مثل هذا المجال، لتعزيز العديد من الخدمات لملاك الإبل على مستوى المملكة.
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