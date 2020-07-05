بالفيديو.. نصيحة من وزارة الصحة للبس الكمامة القماشية تزيد كفاءتها

أكدت وزارة الصحة أن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها.

ونشرت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، مقطع فيديو، عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية.

وأوضحت الصحة أن الكمامات منها ما هو منزلي ومنها ما يباع في الأسواق، لافتةً الانتباه إلى أن الكمامة لا بد أن تتكون من أكثر من طبقة، ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة أو تطهيرهما جيدًا والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها، ومسك الكمامة من الحبال الجانبية، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

ونوّهت الوزارة بضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل، وعند التواصل مع من حولك، وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة، يجب تطهير اليدين جيدًا ونزعها الكمامة عن طريق الحبال الجانبية، وغسل الكمامة القماشية.

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وجددت الصحة توصية كل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم.

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