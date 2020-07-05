إقامة فعالية الهايكنج بمنتزه المربع بأحد رفيدة بمشاركة 115 من الجنسين

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، وبمتابعة محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب أقيمت أمس فعالية الهايكنج بمنتزه المربع السياحي وذلك بالتعاون مع بلدية المحافظة التي عملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تركيب كاميرات للمسح الحراري والتباعد لجميع المشاركين والمشاركات في الفعالية.

وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة الأستاذ عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 75 شخصاً ومن النساء 40 سيدة.

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فيما بلغت المسافة أكثر من 4 كيلومترات، وتم وضع سارية مقدمة من هايكنج السعودية في أعلى قمة جبل بمنتزه المربع، وبوصول جميع المشاركين، رددوا النشيد الوطني.

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