بسعة تخزین ملیون متر مكعب.. الانتهاء من إنشاء سدّ الحریق في الریاض

يبلغ طول السد 400 متر..

أعلنت وزارة البیئة والمیاه والزراعة انتھاء عملیة إنشاء سد الحريق في منطقة الرياض؛ لینضم إلى سلسلة طويلة من السدود في المملكة يتجاوز عددھا 500 سدّ. ويبلغ طول السد 400 متر ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، كما تصل سعة التخزين الخاصة به إلى ملیون متر مكعب من المیاه. Advertisements اقرأ أيضًا: 4 خطوات لحجز موعد من وزارة البيئة والمياه والزراعة البيئة: 7 أيام على تطبيق غرامات مصانع ومحلات المياه المخالفة

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