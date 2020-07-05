منذ بداية الجائحة.. خريطة توزيع حالات كورونا قيد العلاج في مدن المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 11 ألفًا و546 حالة من أصل 60 ألفًا و815 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 143 ألفًا و256 حالة من أصل 205 آلاف و929 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج 5,819 مصابًا في الدمام و3,877 في مكة المكرمة و3,635 في القطيف و3,564 في الهفوف و3,524 في جدة و2,840 في الطائف و2,465 في الخبر و1,800 في المدينة المنورة و1,717 في خميس مشيط و1,706 في المبرز و1,335 في أبها و1,137 في الظهران و1,093 في بريدة و1,073 في حائل، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

ويتلقى العلاج أيضًا 994 في الجبيل و855 في حفر الباطن و805 في صفوى و652 في نجران و462 في عنيزة و428 في الخرج و412 في وادي الدواسر و396 في بيشة و390 في محايل و320 في راس تنورة و318 في بقيق و279 في أحد رفيدة و266 في الرس و226 في الدرعية.

كما يتلقى العلاج 202 في تبوك و193 في شرورة و173 في البكيرية و172 في المذنب و169 في النعيرية و166 في النماص و149 في كل من أبو عريش وينبع والعيون و136 في المجمعة و132 في كل من المزاحمية والجفر و126 في الخفجي و117 في صامطة و112 في جازان و107 في بيش و105 في حوطة بني تميم و98 في البدائع و97 في الأسياح و96 في ساجر و93 في صبيا .

فيما يتلقى العلاج 91 في حريملاء و88 في كل من رجال المع وقرية العليا و86 في السليل و85 في سراة عبيدة و84 في بللسمر و80 في ضرما و76 في عيون الجواء و75 في كل من وادي بن هشبل ورنية و74 في ظهران الجنوب و71 في سبت العلاية و70 في كل من سكاكا ثادق.

ويتلقى العلاج 69 في كل من خليص و رفائع الجمش و67 في حوطة سدير و65 في عرعر و63 في الحرجة و60 في رياض الخبراء و58 في كل من الباحة ورابغ و57 في تنومة و56 في كل من الرويضة والدلم و55 في كل من مليجة والليث و54 في المضة و50 في كل من الزلفي وبلجرشي والبشائر.

كما يتلقى العلاج 49 في كل من تربة ورماح و46 في مهد الذهب و45 في كل من المخواة و المجاردة و44 في تثليث و43 في كل من عريعرة وسلوى و41 في كل من ضرية وبقعاء و40 في كل من النبهانية والعيدابي و39 في ثريبان و38 في كل من بطحاء والدرب و وثيلان و37 في المندق و36 في السحن و34 في كل من عفيف والحائط وأحد المسارحة و33 في رفحا و33 في تمير و32 في كل من الخرمة والقنفذة .

كما يتلقى العلاج 30 في العلا و28 في كل من الدوادمي والقويعية و27 في كل من بارق والمحاني و26 في قيا و24 في حبونا و23 في كل من الشنان ويدمة والحناكية والموية و22 في كل من العارضة وتبالة و21 في كل من أم الدوم والقريع و20 في كل من ظلم وليلى والمظيلف و19 في كل من الرين 19 والشملي والغزاله والقرى .

Advertisements

فيما يتلقى العلاج 17 في كل من قصيباء وطبرجل ومرات و16 في كل من خيبر وشقراء و14 في كل من الكامل ونفي والقيصومة و13 في كل من الطوال والقوارة و12 في كل من موقق وقلوة و11 في كل من الموسم والقحمة والبجادية والقوز والعقيق و10 في وادي الفرع و9 في كل من بدر الجنوب وثار ونمرة 9 في العويقيلة وضبا و8 في كل من الحرث و أضم.

كما يتلقى العلاج 7 في كل من خباش وعقلة الصقور والخاصرة و6 في الوجه و5 في كل من الدائر والسليمي والبدع والأرطاوية والحريق وسيهات و4 في كل من أملج وحقل ومركز حدود الحديثة وضمد وفيفا و3 في كل من سامودة والقريات ودومة الجندل وميسان والفرشة.

و يتلقى أيضًا العلاج حالتان فقط في كل من الشعبة وميقوع والذيبية وطريف وحزم الجلاميد والعيص وحالة واحدة فقط في كل من حداد بني مالك وفرسان والبرك و الرقعي والسعيرة وتيماء وبني حسن والريث والحمنة والهدا.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، أمس السبت عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929، في حين بلغت حالات التعافي اليوم2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. هل وصلت المملكة لمرحلة الخطر في مواجهة انتشار «كورونا»؟.. الصحة تجيب

شرطة القصيم‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا‬ بالمذنب

دراسة محلية تكشف العرَض الأكثر شيوعًا بين مصابي «كورونا» ومدة الشفاء منه