عن بُعد.. «جمعية الكشافة» تُنظم دورة تدريبية عن «الأمن السيبراني»

تناولت عددًا من المحاور
نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم، دورة عن بُعد بعنوان «الأمن السيبراني»؛ وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها ولأفراد المجتمع لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من استيعاب المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وحرصًا من الجمعية على القيام بمسؤوليتها المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع.
وتناولت الدورة العديد من المحاور؛ أهمها التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، وماهية البيانات الواجب حمايتها، والهجمات السيبرانية وأنواعها وتهديداتها وأخطارها وكيفية الحماية منها لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان.
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