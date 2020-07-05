السعودية اليوم / ارتفاع قتلى أعمال العنف إلى 145 بإثيوبيا



أديس أبابا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت شرطة منطقة أوروميا الإثيوبية، اليوم ارتفاع قتلى أعمال العنف في الاحتجاجات على مقتل الفنان هاشالو هونديسا إلى 145 بينهم 7 من الشرطة.

وقال نائب مفوض شرطة أوروميا، جيرما غاليم، في تصريح صحفي، إن الشرطة أوقفت 184 شخصًا في أعمال العنف التي اندلعت مطلع الأسبوع بعد حادثة قتل هاشالو.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن إحباط محاولة إشعال حرب أهلية في البلاد، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال المحرضين على أعمال العنف .

يذكر أنه عقب مقتل الفنان الإثيوبي، اندلعت أعمال عنف كانت بدايتها 3 تفجيرات في العاصمة أديس أبابا.

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