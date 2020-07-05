محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض. 1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض. 2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد. 3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة. 4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا. 6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا. 7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة. 8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين. الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض ياسر نجدي الخليج 365 2020-07-05 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض. 1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض. 2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد. 3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة. 4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا. Advertisements 6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا. 7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة. 8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين. 05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 01:45 AM اخر تعديل 05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 03:14 AM في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض. 1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض. 2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد. 3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة. 4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا. 6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا. 7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة. 8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين. ، الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض ،

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