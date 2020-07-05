شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 110 كيلو مترات «صرف صحي» بضاحية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

تواصل شركة المياه الوطنية سير العمل في مشروع الخدمات البيئية «الصرف الصحي» بحي ضاحية الملك فهد، وتجاوزت أطوال الشبكات التي تم تنفيذها ١١٠ كيلو مترات طولية، وحققت نسبة إنجاز في الحي الأول 72 %، و بالحي الثالث 60 %، وبالسادس 40 %، وفي حي الفرسان 80 %.

كفاءة تشغيلية

وبين رئيس القطاع الشرقي بالشركة م. حمدي الشراري، خلال الاجتماع الدوري الأول لفريق متابعة مشاريع ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، بمشاركة أمانة المنطقة الشرقية والمجلس البلدي للأمانة وإدارة خدمات المياه، الخميس الماضي، أن تلك المراحل من المشروع البيئي بالضاحية ستعمل حال الانتهاء منها وربطها في محطة المعالجة البيئية التي يقوم على إنشائها تحالف من القطاع الخاص، مؤكداً أن الإدارة عملت وفقاً لخططها الفنية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية لأعمالها.

فرق متخصصة

وأشار الشراري إلى إنشاء وحدة خاصة لإدارة الأعمال والشبكات، تضم فريقا فنيا متخصصا من مهندسين وفنيين ومراقبين وفرق ميدانية تسعى لتفعيل وتقليص زمن الاستجابة للبلاغات، مما ساهم وبشكل كبير في تقليص نسب البلاغات الواردة من سكان المخطط، مُشيراً إلى أن أعمال نزح البيارات ضمن العقود المعمول بها وستستمر لخدمة السكان وإزالة الضرر عنهم لحين ربط العقارات بالشبكة عقب تشغيلها.

المرحلة الأولى

من جانبه، أوضح مدير عام الإشراف بالأمانة م. ماجد القرشي أنه سيتم الانتهاء من إحدى محطات تصريف مياه الأمطار خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١، والتي ستخدم الحي الثاني وجزءا من الحي الخامس والسادس، لافتا إلى إنجاز المشروع في المرحلة الأولى بالضاحية والمتوقع اكتماله خلال العام الجاري بنسبة 90 %، وهي عبارة عن خطوط طرد من الفيبر جلاس بطول ١٧٠٠٠م.ط و١٦ غرفة صمامات هواء وغسيل، والانتهاء من 14.487 مترا طوليا من خطوط الطرد، وتنفيذ 16 غرفة لصمامات هواء وغسيل.

المرحلة الثانية

وأضاف: المرحلة الثانية التي كانت فترة الانتهاء المتوقعة لها الربع الثالث من العام الجاري، حققت الأمانة 99 % من نسبة الإنجاز، وهي عبارة عن خطوط طرد من الفيبر جلاس بطول 11.376 مترا طوليا، و9 غرف صمامات هواء وغسيل، وكانت الأمانة انتهت من تنفيذ 11.280 مترا طوليا من خطوط الطرد، وتنفيذ عدد 9 غرف صمامات هواء وغسيل.

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المرحلة الثالثة

وتابع: المرحلة الثالثة تاريخ الانتهاء المتوقع لها بنهاية الربع الرابع من 2020، تم إنجاز 52.2 % منها، وهو عبارة عن محطة تصريف مياه أمطار بالحي الخامس بضاحية الملك فهد، وهي مكونة من 4 مضخات رئيسية، بطاقة تصريفية لكل مضخة قدرها 14.769 مترا مكعبا في الساعة، في حين تم الانتهاء من تنفيذ القاعدة الخرسانية والحوائط للمحطة، وجار استكمال أعمال العزل وبقية الأعمال المدنية وتوريد كافة القطع الميكانيكية والكهربائية؛ تمهيداً للتركيب وفق الجدول الزمني.

المرحلة الرابعة

وعن المرحلة الرابعة، لفت إلى أن نسبة الإنجاز بها بلغت 63.25 %، والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية الربع الأول من عام 2021، وهو عبارة عن محطة تصريف مياه أمطار بـ4 مضخات رئيسية بطاقة تصريفية لكل مضخة قدرها 13.600 متر مكعب في الساعة، وشبكات تصريف أمطار بطول 33.450 مترا طوليا بأقطار تتراوح من 400 ملم وحتى 3000 ملم من أنابيب الفيبرجلاس بالحي الثاني، وجزء من الحي السادس والخامس بالضاحية، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ القاعدة الخرسانية وحوائط المحطة، وتنفيذ 29.144 مترا طوليا من شبكات الانحدار بكل من الحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس، و451م مانهول تصريف أمطار و179 مصيدة مطر، فيما يجري العمل على أعمال العزل واستكمال الأعمال المدنية، وجار توريد القطع الميكانيكية والكهربائية تمهيداً لتركيبها وفق الجدول الزمني.

مواد مالئة

يذكر أن الأمانة استخدمت المواد المالئة منخفضة المقاومة «clsm» بمدخل ضاحية الملك فهد «شارع الملك سعود»، والذي تم الانتهاء من إنجازه بنسبة 100 %، وكانت قد نفّذته الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع وذلك ضمن طبقات الرصف للطريق، مما سيسهم بديمومة طبقات السفلتة ومقاومة منسوب المياه الجوفية المرتفع، وتمتاز المادة بسهولة وسرعة أعمال الصب، وهي خلطة جاهزة لا تحتاج إلى تخزين المواد في الموقع، ولها قدرة عالية على ملء كافة أنواع الحفر والخنادق، وهي صديقة للبيئة وتقلل من مستوى الضوضاء بالمنطقة المحيطة بالموقع، كما أنها لا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة والمعدات.

دعم وتوجيه

وكان فريق المتابعة ناقش خلال الاجتماع متابعة سير أعمال المشاريع الجاري تنفيذها بضاحية الملك فهد بالدمام، فيما يخص مشاريع الأمانة المتمثلة بمشاريع الطرق وتصريف مياه الأمطار، وكذلك مشاريع محطات وخطوط الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية.

ونوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا إلى الدعم والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- في كل ما يخص تطوير المنطقة؛ لدفع عجلة التنمية بها لخدماتها المائية والبيئية من أجل تقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية.