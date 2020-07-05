شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نشاطا لتراخيص الصيد والقوارب والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، عدداً من رخص الصيد المعتمدة من الوزارة لخدمة الصيادين. وأكد الفرع أن الرخص ستسهم في تسهيل خدمة الصياد بشكل مباشر وتقديم خدمات الوزارة بالشكل المطلوب، وتشمل رخص الصيد «الحرفي - مستثمر - راجل - صيد موسمية - صيد نظام السعودة»، فيما تتضمن رخص القوارب «معلومات القوارب - إضافة قارب جديد - تسجيل قارب - إضافة محرك جديد - نقل مرسى - طلب استيراد وإنزال قراقير»، مهيباً بالصيادين تقديم طلباتهم عبر منصة الثروة السمكية الإلكترونية.

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