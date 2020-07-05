شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف ريال للفائزين بمسابقة «الخط العربي» والان نبدء بالتفاصيل

حددت جامعة الملك خالد أول شهر محرم المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبال المشاركات إلكترونيا، في مسابقة الخط العربي، التي انطلقت الأسبوع الماضي، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وأطلقها رئيس الجامعة د. فالح السلمي، ضمن مشروع «مبادرون».

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة د. عمر علوان عقيل أنه تم تخصيص جوائز تصل إلى 80 ألف ريال للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة.