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تدشين مستشفى الإبل «الأكبر عالميا» في القصيم اليوم

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يدشن الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، مشروع مستشفى الإبل، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ويعد المستشفى الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل.

وأنشئ المستشفى بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، على مساحة قدرها 70 ألف متر، ويستوعب علاج أكثر من 4000 مطية في وقت واحد، ويشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الأمراض، ويعمل به العديد من الخبراء في هذا المجال؛ لتعزيز العديد من الخدمات لملاك الإبل على مستوى المملكة.

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