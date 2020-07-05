شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مستشفى الإبل «الأكبر عالميا» في القصيم اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأنشئ المستشفى بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، على مساحة قدرها 70 ألف متر، ويستوعب علاج أكثر من 4000 مطية في وقت واحد، ويشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الأمراض، ويعمل به العديد من الخبراء في هذا المجال؛ لتعزيز العديد من الخدمات لملاك الإبل على مستوى المملكة.
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