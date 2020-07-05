شكرا لقرائتكم خبر عن 133 طن أغذية من مركز الملك سلمان لليمنيين في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1800 سلة غذائية، تزن 133 طنًا و200 كيلو جرام في مناطق حيران وعبس وبني حسن والدير والساده المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10,800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.