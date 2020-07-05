شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لدبلوم تقنية الدوادمي 23 ذو القعدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة الدوادمي عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، والذي يبدأ من الثلاثاء 23/‏‏ 11/‏‏ 1441هـ وحتى الإثنين 29 /‏‏11 /‏‏1441هـ، عبر موقع القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.وأوضح عميد الكلية أحمد العتيبي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في تخصصات: الدعم الفني، البرمجيات، الإدارة المكتبية، التسويق. ودعا الراغبين في التقديم إلى اختيار التخصص المناسب لهم، ومراعاة التأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول بالبوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التقديم لدبلوم تقنية الدوادمي 23 ذو القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.