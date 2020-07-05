شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات المنازعات المصرفية والتمويلية بالدمام وجدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، بدء انعقاد أولى الجلسات القضائية للجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بدائرتيها في مدينة الدمام ومحافظة جدة.

تعقد الجلسات عن بُعد من خلال دوائر تلفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، ابتداء من اليوم الأحد 14 / 11 / 1441هـ، وسيتم إشعار أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات على عناوينهم المقدمة للأمانة العامة وعبر الوسائل الإلكترونية، والتأكد من جاهزيتهم لانعقادها.

وتأتي تلك الخطوة؛ إنفاذا للأمر الملكي في تاريخ 18 / 5 / 1441هـ القاضي بتشكيل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة، وتشكيل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة.

وثمن أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية د. علي السفياني، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما من شأنه التسهيل والتخفيف على المتقاضين من مواطنين ومقيمين، وتسريعا لإجراءات التقاضي، وتلبية لاحتياجات ساكني تلك المناطق وما جاورها، وكفهم عناء السفر إلى مقر اللجان بمدينة الرياض، مؤكدا أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات في سبيل تحقيق تطلعاتها المرجوة منها؛ لخدمة الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وأن الأمانة مستمرة في السعي والعمل الدؤوب على مواكبة أي مستجدات قد تطرأ، وتعمل على تطويرها فيما يحقق أهدافها وطموحاتها.