شكرا لقرائتكم خبر عن 894 مليون ريال لنظافة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت منطقة المدينة المنورة 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، لمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894 مليون ريال.

وأوضح أمين عام المنطقة م. فهد البليهشي، أن العقود روعي في تقسيمها إلى 4 محاور؛ بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان، وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة، مؤكدًا الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم في تطوير وتحسين الخدمات.

وأضاف إن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك، وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذي القعدة مرورًا بشهر ذي الحجة، وحتى منتصف شهر محرم، عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.

وذكر أن عقود النظافة ستعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول السابق، رغم ضخامة عملية الإحلال، وذلك من خلال التخطيط، ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترة زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف.