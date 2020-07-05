شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لمدارس «تعليم الكبار» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة. وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو السادس عشر من الشهر الجاري، داعيًا الراغبين والراغبات للترشيح للتقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، وأنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس، والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التقديم لمدارس «تعليم الكبار» بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.