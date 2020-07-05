شكرا لقرائتكم خبر عن الحدائق العامة والسوق العقارية أمام «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو المجلس ورئيس اللجنة د. أيمن فاضل، ما تضمنه المقترح من مبررات وملاحظات، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه للمجلس متضمناً رأيها وتوصياتها حيال المقترح.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مقترحاً آخر لمشروع نظام السوق العقارية، قدمه عضو المجلس د. عبدالعزيز الحرقان، على أن ترفع اللجنة ما توصلت إليه من رأي وتوصيات حيال المقترح في تقريرٍ للمجلس لمناقشته في الفترة القادمة.
وتناولت اللجنة في اجتماعها أيضا عددًا من الموضوعات المحالة لها وتقع ضمن اختصاصها تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها المتضمنة توصياتها للمداولة تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
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