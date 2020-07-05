شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة منطقة عسير بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعمال الصيانة والنظافة لمتنزه الملك عبدالعزيز بالسودة. وأوضح أمين المنطقة د. وليد الحميدي، أن الأمانة قامت بتهيئة وصيانة ونظافة متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، بعد التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن استعداداتها لاستقبال الزوار في صيف عسير لهذا العام، موضحا أن صيانة إضاءات المتنزه تمت بما يتناسب مع طبيعته وموقعه وشكله، وكذلك صيانة جميع دورات المياه، إضافة إلى توفير المعقمات اللازمة، وتخصيص عامل لكل دورة مياه لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار، كما رفع ما يقارب 256 طنا من المخلفات، بجانب توفير المياه اللازمة لمرافق المتنزه التي تجاوزت 380 طنا.

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