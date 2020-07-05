شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستفيد من «صيفي» جامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج «رافد» التعليم ـ عن بُعد ـ بلغ أكثر من 20 ألف مستفيد، إذ رُصد أكثر من 326 واجبًا إلكترونيًا، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1020 جلسة، كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية أكثر من 18 ألف فصل.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بُعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، موضحًا أن عدد البلاغات الفنية بلغ 41 بلاغًا، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسّر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.

وأضاف إن الخطة تأتي بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.