«الإسكان» تبحث الشراكات الدولية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، بوفد من المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية. بحث اللقاء فرص التعاون مع الجهات وتوحيد الجهود والمواءمة للعمل على خطة واضحة لتعزيز الشراكة مع الدول المتميزة في مجال الإسكان، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030. وثمن الأمير سعود جهود المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات لبناء شراكات إستراتيجية دولية فاعلة ومثمرة. فيما أشاد وفد المركز بالعمل المتطور الذي تقدّمه وزارة الإسكان على مختلف الأصعدة ذات العلاقة، مما جعلها نموذجا يحتذى للعديد من الدول. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن جهود الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية في الإسكان، وتنسيق جهود الإدارة مع المركز؛ للوصول إلى أفضل النتائج ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى في مجال الإسكان.

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