شكرا لقرائتكم خبر عن «مخالط» يصيب 9 حالات بكورونا إحداها «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 2642 حالة تعاف إضافية، و56 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 205 آلاف و929 حالة، بينها 60 ألفا و815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، معظمها مطمئنة، ومنها 2295 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 143 ألفا و256 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1858 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة قصة حالة لشاب نقل العدوى إلى 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته حالة مؤكدة، اثنان منهم يعانيان أمراضا مزمنة، وأحدهما حالته الصحية حرجة.

وتوزعت حالات الإصابة بين محافظات ومدن المملكة كالتالي: الرياض (360)، الدمام (315)، الهفوف (217)، القطيف (214)، مكة المكرمة (212)، الطائف (204)، خميس مشيط (201)، المبرز (175)، جدة (169)، الخبر (151)، المدينة المنورة (142)، الظهران (140)، أبها (125)، الخرج (107)، بيشة (104)، نجران (90)، بريدة (71)، حفر الباطن (67)، أحد رفيدة (61)، العيون (46)، تبوك (44)، حائل (43)، وادي الدواسر (42)، عنيزة (39)، النماص (36)، الجبيل وصفوى وشرورة (32)، سبت العلاية والسليل (28)، ظهران الجنوب (26)، تنومة (24)، صبيا (23)، الجفر وبللسمر (22)، وادي بن هشبل (21)، بقيق (20)، سكاكا ورأس تنورة (19)، المذنب وأبوعريش (18)، سراة عبيدة (15)، الخفجي (14)، جازان (13)، صامطة (12)، حوطة سدير (11)، عيون الجواء وعرعر والمجمعة وثادق (10)، عريعرة وحوطة بني تميم (9)، ينبع (8)، المحاني ورنية وأحد المسارحة ويدمة (8)، الرس ورجال ألمع والبشائر وتثليث وبيش (7)، المندق وتربة والدرب (6)، رياض الخبراء وقرية العليا والليث (5)، العقيق وثريبان وبارق والعيدابي والدائر وحبونا والزلفي وضرماء (4)، العلا والبكيرية القوارة وضرية والقنفذة ونمرة ومحايل عسير والنعيرية والبطحاء والطوال وخباش والقويعية والرين ورويضة العرض (3)، وحالتان في كل من المخواة وطبرجل ووادي الفرع والحناكية وخيبر ومنفذ الحديثة والقوز وأم الدوم وتبالة وبقعاء وموقق والموسم والعارضة وأضم وبدر الجنوب ورفحاء وحريملاء والوجه وضباء، وحالة واحدة في كل من بلجرشي وقلوة وميقوع والعيص ومهد الذهب والأسياح والبدائع والنبهانية والقريات والمظيلف والخرمة والمويه والسحن وظلم وميسان والقحمة ومليجة وسلوى وسيهات والقيصومة والشملي والذيبية والشنان والحرث وثار وشقراء.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.