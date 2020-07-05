شكرا لقرائتكم خبر عن باحترازات مكثفة.. إقبال المتنزهين على شواطئ الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

شهدت شواطئ الجبيل، في عطلة نهاية الأسبوع، ازدحاما كبيرا من مختلف مدن المنطقة الشرقية، لما تشهده من متنزهات متنوعة وخدمات راقية وأماكن مخصصة للشواء، وأيضا لرياضة المشي خاصة متنزه الدفي، وسط إجراءات احترازية عالية ولبس الكمامات والبعد الاجتماعي.

وشهد شاطئ النخيل إقبالا كبيرا لما يحتويه من مسطحات خضراء وألعاب للأطفال، كما حظي شاطئ الشباب بازدحام عائلي رغم تخصيصه للشباب من قبل الهيئة الملكية، بما يتميز به من مسطحات خضراء للجلوس وملاعب شاطئية، وتحظى الجبيل الصناعية بعدد من المتنزهات منها شاطئ الفناتير الجنوبي، وشاطئ الفناتير الشمالي، وشاطئ محلة طيبة، والواجهة البحرية، وتتضمن مرافق ودورات المياه، وألعاب الأطفال، وأماكن خاصة للشواء، ومسطحات خضراء، وصنابير مياه للشرب، والعديد منها مغطاة بشبكة الإنترنت اللاسلكي.

ونالت الواجهة البحرية للجبيل الصناعية النصيب الأكبر من الزوار لتوافر الخدمات المتنوعة والمطاعم، وقرب المجمعات التسويقية، إضافة إلى وجود السفن الشراعية، وتوافر كل المكونات الطبيعية من مسطحات خضراء تسر الناظرين ومرسى السفن الذي صمم على أحدث الطرز.

وناشد عدد من المسؤولين الزوار بأهمية المحافظة على المرافق العامة، والمكتسبات التي وفرتها الدولة؛ سعيا لراحة ورفاهية المواطن والمقيم.

يذكر أن الهيئة الملكية نصبت عددا من الإرشادات والتحذيرات على مختلف الشواطئ للمحافظة على الممتلكات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.